E' ufficialmente cominciata la nuova stagione della Juventus, che ora si prepara per disputare la tournèe negli Stati Uniti. Ci sono però ancora tanti nodi da sciogliere e sono tutti legati al mercato, dai giocatori destinati a lasciare la Continassa, fino a quello che, invece, verranno accolti nel quartier generale della Vecchia Signora. Nelle ultime ore a fare rumore è stata la situazione legata a Romelu, il quale ha chiuso definitivamente i suoi rapporti con l'Inter e ora aspetta la mossa della Juve, o meglio, di Max- Come riportato anche nella versione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, quello dell'attaccante belga sarebbe solo uno dei tanti colpi di mercato 'decisi' dall'allenatore livornese nella sua lunga carriere alla Juve, includendo entrambi i cicli. Ed è infatti Max a 'dettare le strategie e la linea di guida del mercato', con Giuntoli e Manna che sono pronti a coordinarsi al meglio per poter allestire un organico competitivo su ogni fronte. Lo abbiamo visto anche nel caso Bonucci, escluso dalla rosa ancor prima del confronto diretto che sarebbe stato fissato nella data di domani, ovvero, al suo rientro dalle vacanze. Ma così non è stato, perchè Bonucci è stato raggiunto anzitempo per scoprire di non fare più parte del progetto bianconero.- Ma se andiamo a ritroso nel tempo, di acquisti mirati e 'gestiti' da Allegri ce ne sono diversi: da, fino a Dusan, fortemente voluto nella sessione invernale di un anno e mezzo fa e che ora, rischia di fare le valigie per lasciare spazio proprio a Lukaku, la 'prima scelta' di Massimiliano Allegri.