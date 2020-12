3









Non sono solo le vittorie e i trofei alzati in campo. Una delle grandi conquiste della Juventus degli ultimi anni - magari meno tangibile di una coppa ma comunque di grande importanza - è la crescita di appeal che il club ha avuto a livello internazionale. Il passo in avanti, poi, c'è stato grazie all'acquisto di Cristiano Ronaldo che ha posizionato la Vecchia Signora nell'Olimpo dei top club europei, anche senza aver alzato la "coppa dalle grandi orecchie". Tutto ciò ha delle conseguenze a livello di calciomercato; negli occhi di molti tifosi ci sono ancora le immagini di un CR7 versione agente che parla con de Ligt in mezzo al campo prima che poi la trattativa per portare l'olandese a Torino si concluda. In questa fase di stagione, sono diversi i calciatori che, in rotta con le proprie società, hanno deciso di cambiare aria e che, attraverso i propri entourage, stanno tastando le possibilità di firmare un contratto con la Juventus. Nella gallery, alcuni dei campioni che hanno deciso di fare un passo incontro alla Vecchia Signora.