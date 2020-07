Tra i numerosi precedenti tra Juventus e Lazio, l'account Twitter del club bianconero ha selezionato 5 gol da riproporre a poche ore dal fischio d'inizio (ore 21.45 all'Allianz Stadium di Torino). Potete vederli qui sotto nella gallery. Rivedrete tanti nomi che hanno infiammato la passione degli juventini con le loro perle: Paolo Di Canio (doppio ex), Paulo Dybala (il più recente), Gianluca Vialli, Simone Pepe e Roberto Baggio. Serpentine, rasoiate, staffilate, c'è di tutto... in un minuto, un campionario di grandi giocate in pieno stile Juve!