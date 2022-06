L'exploit del Palermo ha riportato il profilo di Brunori alla ribalta, il club rosanero proverà a riscattarlo o almeno a trattenerlo. In assoluto però sono ancora tanti, anzi tantissimi i giocatori della Juve di rientro dal prestito, una strategia che la prossima stagione andrà cambiata per ovvi motivi regolamentari: nell'arco di un triennio si passerà al tetto massimo di 6 prestiti, quest'estate saranno 8. Così la Juve dovrà trovare una nuova soluzione, perché con l'Under 23 in serie C si è resa comunque necessaria la politica dei prestiti per continuare a far crescere gli elementi di maggiore prospettiva tra A, B o estero. Intanto arriva il momento delle decisioni per i tanti bianconeri in giro per l'Europa, ci sono alcuni nodi particolarmente delicati da sciogliere in ottica prima squadra e tesoretto di mercato. Su tutti Merih Demiral. Ma non solo.



Scopri in gallery la situazione dei principali giocatori attualmente in prestito