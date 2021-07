Il commento di Marina Belotti su Calciomercato.com a proposito del nuovo status dell'Atalanta, non solo sul campo ma anche sul mercato: "Ne è un esempio lampante il difensore centrale, il migliore della Serie A 2021/2022, di proprietà della Juve ma che alla Juve non ha giocato nemmeno un minuto. Comunque e dovunque andrà – il telefono è bollente per le chiamate extra-europee Percassi-Paratici – casca bene: alla Dea è ministro della difesa, ha un posto assicurato in tre competizioni su tre e abbraccia Musso; al Tottenham ha il prestigio, ritrova Gollini e un ottimo stipendio - intorno ai 3 milioni di euro fino al 30 giugno 2026.Mentreavrebbe anche le potenzialità, ma non trova spazio, e sa che invece a Bergamo più giochi e fai andare le gambe, più hai probabilità di fare bene. Nonostante i 15 cartellini timbrati lo scorso campionato, la Juve si arroga il diritto di chiedere 35 milioni, cifra improponibile per una realtà medio-piccola di provincia …fino a qualche anno fa. Perché ora che il suddetto Tottenham può sborsarne 55 per il Cuti, ecco trovati i soldi per il bianconero.Ultimo, ma non ultimo – il mercato è ancora lungo –, anche lui 15 gettoni in A – sarà un caso? – e un futuro diviso tra panca e campo. Alla Juve, sì, ma in questo caso anche all’Atalanta, dove la maglia se la dovrà sudare – è scritto proprio dentro al colletto delle divise ufficiali – per strapparla ai sorprendenti Maehle e Gosens. Un bello stimolo, non c’è che dire.Ma dicevamo didifficile che in questo scenario il nazionale tedesco prenda il treno per Torino, quando ai binari accanto ne passano altri cinque per Barcellona, Madrid e mezza Europa. Per non parlare delle finanze necessarie: almeno 40 milioni, 50 è meglio. Dopo un Europeo così, l’Atalanta può permettersi di chiederli, e la Juve di fare un passo indietro e non dargli la maglia, un po’ come CR7 il 18 aprile. Sì, il mercato è cambiato.".