Dopo la vittoria dell'Europeo la Juve volta pagina, aspettando il ritorno a Torino degli Azzurri che hanno trionfato a Wembley la testa è giò al mercato. Come cambia quello dei bianconeri dopo l'Europeo? Partiamo da chi è uscito subito, dopo tre partite tra le quali anche il ko contro l'Italia: non è stato un grande torneo quello di, iniziato col piede sbagliato con l'autogol contro la squadra di Mancini - prima volta che un Europeo si apre con un'autorete - e non è migliorato con il passare dei giorni. La sua Turchia è uscita subito ai gironi, il difensore ha mercato in Premier League l'ultimo mese negativo potrebbe costringere la Juve ad abbassare la richiesta di 40 milioni.