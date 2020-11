Manolo Portanova non è certo un titolare della Juventus, ma è un centrocampista che Andrea Pirlo ha promosso in pianta stabile in prima squadra, un po' come Gianluca Frabotta (seppur quest'ultimo sia una presenza stabile nelle rotazioni di formazione). Questa sua posizione si è tradotta nella convocazione nell'Under 21 "B", insieme ai tre elementi dell'Under 23 ​Filippo Ranocchia, Filippo Delli Carri e Paolo Gozzi. Su Instagram il classe 2000 Portanova ha vissuto una giornata molto attiva: ha pubblicato una propria foto da bambino con la maglia del Messina (dove giocava papà Daniele) e il messaggio "Mai smettere di sognare" [vedi qua sotto]; e poi due stories, una per complimentarsi con Delli Carri per la convocazione, e una per fare gli auguri di compleanno ad Alex Del Piero, punto di riferimento per ogni juventino.