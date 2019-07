Il possibile addio di Paulo Dybala alla Juventus sta facendo storcere il naso ai tifosi bianconeri. I social, ovviamente amplificano il malcontento dei fan in ogni angolo del mondo. La maggior parte dei tifosi della Juve non vuole l'addio di Dybala ma nel calcio, si sa, i giocatori passano e la maglia resta. E nessuno lo sa meglio degli aficionados della Vecchia Signora che negli ultimi anni hanno detto addio a tanti calciatori importantissimi per le vittorie del club.



DA DEL PIERO - Negli anni recenti uno degli addii più dolorosi è stato quello di Alex Del Piero che ha salutato la Juve dopo una vita in bianconero. Che il sipario su lui e la Juve sarebbe calato si sapeva da tempo ma quando è arrivato il momento è stato comunque un colpo al cuore per tutti i bianconeri nel mondo. I 40.000 fortunati che lo salutarono all'Allianz Stadium, però, vissero una giornata storica con il capitano che, commosso, salutò il pubblico facendo un giro di campo a partita in corsa. Tutti gli occhi, ovviamente, erano su di lui e non sul pallone che rotolava in mezzo al campo. La dirigenza decise di non rinnovare il suo contratto. ma con gli anni, però, sono arrivati anche altri addii dovuti a cessioni. ​



POGBA E GLI ALTRI - E' il caso di Arturo Vidal che dopo quattro anni di sucessi in bianconero lasciò Torino per il Bayern Monaco. Quello stesso anno anche un altro calciatore - molto promettende - lasciò la Juve tra le recriminazioni (poi rivelatesi infondate) dei tifosi: Kingsley Coman, che come Vidal firmò con il Bayern. Quello stesso anno anche Pirlo lasciò assieme a Carlos Tevez mentre 12 mesi dopo fu il momento di Paul Pogba e Alvaro Morata che tornò a Madrid grazie alla clausola di recompra del Real. Passa ancora un anno e a salutare è Leonardo Bonucci che dopo una stagione torna allo Stadium in cambio di Mattia Caldara, già entrato nel cuore dei tifosi nonostante solo 45 minuti giocati in amichevole con la Juve. Anche Buffon, come Bonucci, ha salutato la Juve portando con sé i saluti commossi dei tifosi che l'hanno poi visto tornare un anno dopo. Addii di un'epoca nella quale, comunque, la Juve è sempre rimasta grande. I tifosi sperano che accada lo stesso anche in caso di addio di Dybala che ora è davvero ad un passo dall'addio alla Juve.



@lorebetto