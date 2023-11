"Che giornate, per Manuel Locatelli.Prima il rinnovo di contratto, e poi sabato 11 in campo, da protagonista, contro il Cagliari. E non si fa per dire, perchè per Loca è stata davvero una partita di quelle da ricordare." Questo scrive la Juventus sul proprio sito per omaggiare la prima partita da capitano del centrocampista.39 passaggi positivi (dato migliore della squadra), 2 lanci, 3 contrasti vinti e 6 palle recuperate (anche questi due dati lo collocano al top dei bianconeri): anche ieri Locatelli non ha fatto mancare un apporto fondamentale alla squadra.Juventus-Cagliari, che all'epoca si giocò al Delle Alpi, fu la prima con la fascia da Capitano per colui che, ancora oggi, tutti i tifosi chiamano proprio così: Capitano. Parliamo nientemeno che di Alex Del Piero. Era il 20 settembre 1998, la Juve ospitava il Cagliari (finirà 1-0 con rete di Inzaghi) e prima della partita si narra che fu lo stesso spogliatoio della Juve a insignire Alex, per la prima volta, della fascia."Essere capitano della Juve mi riempie di orgoglio, spero di onorare sempre questa fascia che i compagni mi hanno consegnato", quanto disse pubblicamente Del Piero come riportò ai tempi La Stampa. "La possibilità che diventassi capitano era nell'aria, ma non pensavo che tutto succedesse in tempi così brevi. Ero uno dei vice, adesso sono il numero uno e non so descrivere ciò che provo. Sapevo che i miei compagni erano anche grandi uomini: adesso lo sa tutto il mondo".