I precedenti di Sampdoria-Juventus sono una collezione di gol importanti, belli e memorabili per qualche ragione. Non è esagerato sostenere che l'ultimo segnato al Ferraris contro i blucerchiati rappresenti la vetta estetica nella storia del confronto. Anche perché Cristiano Ronaldo per farlo ha dovuto arrampicarsi ad altezze siderali, andando a colpire il pallone a 2 metri e 56 centimetri, una prodezza che si può vedere in Nba, non in Serie A.

2019-20 PAULO DYBALA



Prima della rete di Cristiano Ronaldo, Sampdoria-Juve dell'anno scorso ha presentato un altro gol dalla fattura splendida, autore Paulo Dybala. Entrambe le reti nascono da un cross a lunga gittata di Alex Sandro. E se il 7 bianconero colpisce di testa, il numero 10 si coordina benissimo e impatta la sfera di sinistro, una conclusione al volo tra le più belle disegnate in carriera dalla Joya.

2016-17 JUAN CUADRADO



Un fulmine che squarcia subito Samp-Juve è quello di Cuadrado. Juan va in rete al settimo minuto con un tuffo di testa su cross di Asamoah ed è un exploit che vale tantissimo per tre motivi. In primis l'efficacia dell'azione, con una velocità d'esecuzione che rende il tutto implacabile. Poi il fatto che arrivi come immediata risposta a un'occasione dei padroni di casa prodotta da Quagliarella. Infine, ed è la cosa più importante, lo 0-1 è sufficiente per portare a casa i 3 punti.

2012-13 FABIO QUAGLIARELLA



Quagliarella è un grande ex della sfida di sabato tra Sampdoria e Juventus. Ed è curioso che abbia segnato proprio ai blucerchiati il primo dei suoi 30 gol da giocatore bianconero. Si è ripetuto a Marassi nella gara che ha chiuso il campionato 2012-13, a scudetto già acquisito. Un'azione paradigmatica delle virtù di quella squadra, con lancio calibrato da parte di Pirlo e tiro sicuro dell'attaccante, a superare il portiere Da Costa.

2007-08 ALESSANDRO DEL PIERO



17 maggio 2008, un altro Samp-Juve che chiude il campionato. Un giorno importante per Alessandro Del Piero, che con due reti si laurea re dei goleador del torneo. Il primo centro arriva dopo appena 6 minuti e nasce da un'incursione di Nedved che confeziona un assist meraviglioso. Il bis è dal dischetto e colloca il capitano bianconero a quota 21 realizzazioni.

2005-06 PAVEL NEDVED



La Juve di Fabio Capello va in gol a Genova per la ventesima trasferta consecutiva. E a rendere possibile quest'impresa è Pavel Nedved, uno dei giocatori più esemplari della determinazione di quella squadra. Ci riesce deviando di testa una punizione indirizzata da Mutu sul secondo palo: non ci arriva nessuno, lui sì e per i bianconeri è un'importante vittoria su un campo difficile.