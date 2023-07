La Juve deve sfoltire e la missione è ufficialmente partita, con diversi affari che possono avere accelerate improvvise e chiusure vicine. Dopo le valutazioni di questa prima parte di valutazione, il tandem composto da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna apre le operazioni in uscita anche per i più giovani. Non solo gli esuberi, non solo le scelte forti come quella su Leonardo Bonucci - escluso dalla tournée, ma comunque intenzionato a stazionare alla Continassa in assenza di un’alternativa convincente - o le speranze di cedere Alex Sandro - la Juve ci ha provato senza successo prima di partire per gli Stati Uniti - in ballo c'è anche il futuro di tanti prospetti.- Il primo nome dovrebbe essere quello di Koni De Winter: il belga classe 2002 piace a Frosinone e Udinese, Everton e Lille, ma il Genoa sembra vicino alla chiusura in prestito con obbligo di riscatto condizionato a determinati parametri. E non solo. C'è sempre Luca Pellegrini in partenza: ora anche il Milan si è mosso oltre al Nizza, ma il giocatore vorrebbe tornare alla Lazio. E a centrocampo? La Juve valuta con attenzione, visto che Fabio Miretti potrebbe partire in prestito, ma gli incastri sono tutti da fare. Chi è più vicino all'addio è Hans Nicolussi Caviglia, che piace a Frosinone e Salernitana (dove è già stato). Affare in corso.