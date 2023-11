Si infiamma l'asse tra lae l'. In estate i bianconeri avevano pensato ad un ritorno di Alvaroa Torino per la terza volta, salvo poi il non concretizzarsi dell'affare. L'attaccante spagnolo, si sa è molto legato al capoluogo piemontese e ai colori bianconeri quindi gradirebbe un ritorno. Ora però gli interessi in comune sono diversi, a partire da Rodrigo. Il centrocampista argentino che già piaceva alla Vecchia Signora ai tempi dell'Udinese. Ora, la mezz'ala, agli ordini di Simeone ha completato il suo processo di crescita. De Paul, come riferisce Calciomercato.com ha già aperto al suo trasferimento a Torino, l'Atletico non ancora. I bianconeri vorrebbero un prestito con diritto di riscatto, anche per la valutazione complessiva c'è sempre molta distanza a Madrid non si scende ancora sotto i 35-40 milioni, troppi per la Juve.La cessione di Dusanin estate era programmata ma non è decollata. L'Atletico va oltre il semplice interessamento, c'è però distanza sulla valutazione. La Juve lo valuta 70 milioni e il suo ingaggio in estate supererà i 10 milioni. Troppi per i Colchoneros. Però ci sarebbero alcune contropartite che piacerebbero a Madama, a partire da De Paul ma senza escludere lo stesso Morata.