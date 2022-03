"Dal 15 ottobre in avanti la Juventus ha subito solo cinque gol in 11 partite casalinghe in Serie A e ha mantenuto la porta inviolata in sette occasioni: nel periodo nei maggiori cinque campionati europei solo Liverpool e Paris Saint-Germain (quattro gol) hanno concesso meno e nessuna squadra ha ottenuto più clean sheet.



La Juventus è rimasta imbattuta in tutte le ultime 14 partite di campionato (9V, 5N) con l’ultima sconfitta arrivata il 27 novembre contro l’Atalanta col punteggio di 0-1: i bianconeri non fanno meglio da una serie di 31 registrata tra aprile 2018 e marzo 2019 sempre sotto la guida di Massimiliano Allegri.



La Juventus non ha subito gol nel primo tempo in 18 delle 28 gare di questo campionato, solo il Napoli (20) ha fatto meglio in questa stagione di Serie A.



I RANKINGS



I bianconeri sono anche secondi in campionato per tiri nello specchio subiti, solo 85: la capolista di questa speciale graduatoria è il Torino, con 78.



Vlahovic, capocannoniere in Serie A con 20 reti, lo sarebbe anche senza calci di rigore (15). Dusan è anche primo per tiri totali, 91, e secondo per tiri nello specchio, 44, uno in meno di Immobile.



TANTO JUAN



In casa bianconera, Cuadrado è leader della classifica delle occasioni create, 43, cross, 113, ed è secondo dietro Paulo Dybala (36) per dribbling riusciti, 35, nonché sempre secondo per palloni recuperati (129, primo Locatelli con 148).



De Ligt è il giocatore più preciso nei passaggi, 1168, e Rabiot è il bianconero che ha effettuato più contrasti, 40".



Dal sito ufficiale della Juventus.