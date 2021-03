È la notizia che ruberà le prime pagine dei giornali e la cronaca calcistica di oggi., come ha spiegato il club di Viale della Liberazione attraverso un comunicato in cui, a seguito delle quattro positività al Covid di D’Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino,- In attesa della posizione della Lega in merito alla decisione dell’autorità sanitaria, ci troviamo di fronte ad un nuovo caso in cui una squadra viene colpita pesantemente dal coronavirus. Basti pensare ad altri casi simili, come accaduto in stagione al Genoa, Milan ed altre squadre, senza però l’intervento dell’Asl. Come per la, che ha registrato benper Covid in campionato.