La Juve fa il conto con gli infortuni, Sarri fa la conta per il Sassuolo. Dopo l'Atalanta, tra tre giorni, ci saranno i neroverdi contro una Juve un po' acciaccata: aldilà dei lungodegenti Khedira, Demiral e De Sciglio, la Juve non potrà schierare Juan Cuadrado, ammonito nel primo tempo per un fallo su Duvan Zapata, sarà squalificato. Tornerà Alex Sandro tra i titolari, mentre lo staff -spiega Tuttosport - dovrà valutare le condizioni della spalla destra di Matthijs De Ligt, lussata a novembre proprio contro l’Atalanta e colpita anche ieri sera. Chiellini ancora verso la panchina, mentre punta al rientro Miralem Pjanic, uscito affaticato dalla partita contro il Milan a San Siro e ieri in panchina.