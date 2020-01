di Francesco Guerrieri

Con l'arrivo di Dejan Kulusevski la Juventus si è assicurata uno dei migliori classe 2000 in circolazione. Centrocampista moderno che può giocare anche trequartista o esterno d'attacco come sta facendo vedere - benissimo - nel Parma di D'Aversa. Impatto devastante con la Serie A: 4 gol e 7 assist, titolare fisso nel tridente gialloblù.



DIFESA - La Juve del futuro riparte da lui ma non solo, perché i dirigenti sono sempre attenti ai giovani talenti pronti a esplodere. Un esempio? Matthijs De Ligt, classe '99. E' stato il colpo da novanta del mercato estivo della Juve che ha superato la concorrenza del Barcellona per portarlo a Torino. Ha ancora bisogno di un po' di tempo per crescere e maturare, ma in prospettiva può diventare il centrale più forte al mondo. Dietro di lui scalpita Merih Demiral, classe '98, arrivato al Sassuolo come un perfetto sconosciuto conquistando tutti in pochi mesi. La Juve se l'è assicurato e ora ha alzato un muro intorno a lui respingendo offerte da mezza Europa.



CENTROCAMPO - In mezzo al campo c'è Rodrigo Bentancur ('97): arrivato alla Juve dal Boca Juniors nell'affare Tevez, ha iniziato la stagione da vice Pjanic diventando presto una mezz'ala di quantità e qualità. E anche da trequartista non è andato niente male. Per respingere gli assalti delle altre big - Atletico Madrid in particolare - la Juve lo ha blindato in estate con un contratto fino al 2024.