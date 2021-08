Lavorare nel presente per pianificare il futuro. Ordinaria amministrazione per la Juventus, che in questi ultimi anni sta mettendo le basi per la squadra del domani. Giovani di prospettiva sui quali mezza Europa ha puntato i riflettori, i bianconeri anticipano tutti e li portano a Torino.: da De Ligt a Chiesa, da Bentancur a Kulusevski, passando per l'ultimo arrivato Kaio Jorge. Andiamo ad analizzarli, giocatore per giocatore.