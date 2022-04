4









Ieri sera la Juve è riuscita a portare a casa 3 punti in una partita sofferta e dura da vincere, decisa solo dalla giocata di Moise Kean a pochi istanti dalla conclusione del match. Ora i bianconeri hanno messo un ampio distacco dalle insegutrici e, salvo clamorosi colpi di scena anche nella prossima stagione si potranno oregliare le note musicali della Champions League. C'è però da registrare una nota negativa, dato che poco prima di presentarsi a Reggio Emilia, Madama ha dovuto rinunciare a de Ligt, fermatosi per un virus intestinale. L'olandese si va così ad aggiungere a Cuadrado e a tutti gli altri suoi compagni che da tempo vedono più il JMedical dell'Allianz Stadium.



DE LIGT E CUADRADO - Come anticipato, l'ex Ajax è stato colpito da un'influenza intestinale, a causa della quale Max Allegri ha preferito farlo riposare per averlo al meglio in queste ultime uscite che restano, con la finale di Coppa Italia in cima alle priorità. Più allarmante invece la situazione del colombiano, il quale ha risentito di un fastidio muscolare che quasi certamente, lo terrà fuori dalla lista dei convocati per la sfida casalinga contro il Venezia, in programma il primo maggio. Ecco che dunque, anche per l'ex Viola si prospetta un rientro fissato per l'11 maggio, quando Juve ed Inter si troveranno per l'ennesima volta in questa stagione una di fronte all'altra. Ma Cuadrado e de Ligt non sono gli unici giocatori indisponibili, la lista è lunga. Gli altri infortunati nella Gallery di seguito.