Da lontano, Massimiliano Allegri starà osservando tutti i suoi giocatori. Europeo e Copa America, l’impegno è doppio, perché i protagonisti della Juventus sono impegnati in entrambe le manifestazioni. Molti sono già dei suoi fedelissimi. Come Chiellini, per il quale il rinnovo annuale è solo questione di tempo, o Bonucci, fino a Dybala, che Max vorrebbe riportare al centro del progetto bianconero. Senza dimenticate Szczesny e Bentancur, in cerca di una nuova occasione dopo un anno negativo agli ordini di Pirlo. C’è anche Ronaldo, ma è un capitolo a se stante. C’è chi, invece, non è mai stato allenato da Allegri. E molti di questi, sono già dei leader bianconeri.



