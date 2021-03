Così non va, è arrivato il momento di voltare pagina. La Juventus deve rifondarsi, partendo dalle basi. Sono in molti a pensare che questa squadra sia arrivata alla fine di un ciclo, l'ha detto anche qualche giocatore nelle scorse settimane e adesso è tempo di fare i primi bilanci e guardare al futuro. Perché l'eliminazione dalla Champions League subito dopo la fase a gironi - per due anni consecutivi - non può diventare una normalità per una squadra che fino a poco fa puntava a vincerla. Da dove ripartire? Dai giovani. C'è chi è diventato già un punto fermo come Matthijs de Ligt, altri devono ancora trovare la quadra giusta come Kulusevski; loro, e altri, sono però le basi sulle quali fondare la nuova Juve.



