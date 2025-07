Da David a Sancho, la via da percorrere è tracciata: goal e qualità per tornare a essere e a fare la Juventus

AFP via Getty Images

Per il primo è andato tutto a buon fine. Per il secondo, lavuole stringere i tempi e piazzare un altro solidissimo tassello che vada ad impreziosire il mosaico della squadra che si presenterà ai nastri di partenza della stagione 2025/26. Ruota tutto attorno a una J. E non è un caso. E come potrebbe esserlo?J come Juventus, ma anche come Jonathan, e pure come Jadon. Il club bianconero ha regalato a Igor Tudor, ovvero colui che ha sempre sostenuto che a questa squadra sarebbero bastati davvero pochi innesti per innalzare la qualità e non solo: soprattutto le ambizioni e il potenziale per tornare a vincere o quantomeno competere per i bersagli più importanti.

Jonathan David vestirà la maglia della Juventus e lo farà dopo le visite mediche in programma venerdì al J-Medical. In casa bianconera, però, si spera che lo stesso iter possa presto completarlo anche Jadon Sancho , in uscita dal Manchester United, ma mai dai pensieri della Vecchia Signora.La Juve, infatti, ci aveva provato un anno fa, ma il tentativo non era andato a buon fine. Dodici mesi dopo, invece, rieccoci qui, con la convinzione e la volontà di scrivere, questa volta, un finale diverso. Un finale possibilmente lieto con il classe 2000 inglese pronto a vestire i colori bianconeri. Stavolta per davvero.Da David a Sancho. I due nomi che la Juve ha scelto per aumentare il potenziale di una squadra che ha tremendamente bisogno di goal, di qualità, ma anche di esperienza. Di gente che vive per i grandi appuntamenti e che dalla sua ha tutte le carte in regola per prendere per mano Madama e portarla ad un livello superiore.Per cantare vittoria è sicuramente molto presto perché detto di David, la questione Sancho è ancora tutta da risolvere e definire. Serve farlo piuttosto velocemente, per evitare sgradite sorprese e per non perdere la bussola lungo la via che ormai è già stata tracciata e che ora deve essere necessariamente percorsa: colpi da grande, per tornare grande e ragionare in quanto tale. In altre parole, per tornare a fare la Juventus.