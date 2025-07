Da David a Conceicao, ma ora? Le prossime mosse della Juventus

Se il mese di luglio si era aperto con l'ingaggio di Jonathan David, arrivato a parametro zero in quel di Torino dal Lille, all'imbocco degli ultimi dieci giorni del mese e ad una manciata di giorni dall'inizio della preparazione estiva, la Juventus ha finalmente riabbracciato anche Francisco Conceicao . L'esterno offensivo portoghese è infatti tornato a Torino per siglare il contratto che lo legherà ai bianconeri per i prossimi cinque anni dopo la stagione in prestito appena trascorsa.Il suo 'innesto', insieme a quello di David, portano avanti quel lavoro di restyling offensivo al quale Damien Comolli sta già lavorando da diverse settimane. Questi due colpi, però, non possono evidentemente bastare e c'è molta curiosità per capire quali saranno le prossime mosse operative del direttore generale bianconero che, ad un mese esatto dall'inizio della stagione, è chiamato ad accelerare i tempi per mettere a disposizione di Igor Tudor una squadra completa nel minor tempo possibile, in modo da favorire il lavoro del tecnico croato.

Priorità alle uscite

Un domino per sbloccare Sancho

Non c'è dunque tempo da perdere e il dg bianconero è consapevole che di lavoro da sbrigare ce n'è ancora molto, sia in entrata che in uscita. Di seguito andiamo a scoprire quali sono le possibili prossime mosse dello stato maggiore zebrato per avvicinarsi nel migliore dei modi all'inizio della stagione 2025/26.Già a partire dalle prossime ore, Comolli sarà chiamato a definire alcune operazioni in uscita: la prima sarà ovviamente quella che porterà Samuel Mbangula in Bundesliga. L'operazione è stata definita sulla base di 10 milioni ai quali se ne sommeranno altri tre di bonus. Dopo Mbangula, i fronti da monitorare sono quelli relativi a Timothy Weah e Alberto Costa.L'esterno statunitense è sempre vicino al Marsiglia anche se manca ancora l'intesa definitiva tra le parti. Il buon rapporto che però intercorre tra OM e Juve lascia presagire che i due club possano arrivare ad una soluzione positiva nel più breve tempo possibile. Da definire, appunto, c'è anche il futuro di Alberto Costa, il quale potrebbe già tornare in Portogallo dopo appena sei mesi. Il Porto, infatti, è sulle tracce dell'ex Vitoria Guimaraes: i lusitani hanno offerto alla Juve uno scambio con il terzino Joao Mario oltre ad un conguaglio di 3 milioni di euro. Il classe 2000 del Porto ha già dato il suo benestare, ma ora si attende di comprendere quale sarà la decisione definitiva della Juve.L'obiettivo, dunque, è snellire il parco esterni per generare spazio e risorse al fine di andare a completare nuove operazioni in entrata. Su tutti, ovviamente, c'è il tormentone relativo a Jadon Sancho. Il Manchester United non l'ha convocato per la tournée e questo è l'ennesimo segnale di come il giocatore abbia già un piede e mezzo fuori dal club inglese. Tocca ora alla Juve stringere i tempi ed evitare possibili e sempre pericolosi inserimenti che potrebbero scrivere un finale poco gradito, quantomeno ai bianconeri, a tutta la vicenda.