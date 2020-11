Dal sito Juventus.com:

"L’azione che porta al gol di Alvaro Morata contro lo Spezia è tra le più belle realizzate in questo inizio di stagione dalla squadra di Pirlo. Una Juventus che porta a casa tre punti importanti dilagando nella ripresa, dopo che nei primi 45 minuti di gioco aveva creato diverse palle gol, tutte costruite con movimenti senza palla e precisione nei passaggi. Quella della rete del vantaggio è la più esemplificativa.

Danilo, come esterno sinistro dei 4 di difesa, conquista palla sul lancio lungo dello Spezia, e subito si butta in avanti entrando dentro al campo, servendo poi Morata che, da prima punta, viene incontro alla palla e gioca di sponda.



Lo spagnolo difende il possesso e cerca un compagno libero per lo scarico. Mentre Danilo prosegue la sua corsa sul centro sinistra, dalla parte opposta sono i movimenti di Dybala e McKennie ad essere importanti: l’argentino si propone per il passaggio, mentre l’americano l’attacca lo spazio lasciato libero da Dybala e si posiziona tra le linee.



Dopo uno scambio veloce troviamo Danilo e McKennie in posizione di trequartisti e Morata di nuovo punta centrale.



Il centrocampista statunitense detta il passaggio per il terzino brasiliano: la difesa dello Spezia è tagliata fuori dalla combinazione e Morata può calciare a porta completamente sguarnita".