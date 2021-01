3









La Juventus sta facendo fatica a trovare spiragli per il mercato in entrata, in compenso sta facendo squillare le trombe del mercato sui giovani, quello finalizzato a innervare alla Juventus Under 23. Ma le due cose sono strettamente connesse. Nel contesto attuale, infatti, le ristrettezze della prima squadra da un lato incoraggiano le promozioni da squadra B a prima squadra, e dall'altro i giovani possono rivelarsi preziose pedine di scambio per provare ad acquistare giocatori che, a prezzo pieno, al momento non è possibile comprare. Va da sé che la formazione di mister Zauli, fucina di talenti in Serie C, venga costantemente "depredata" per le esigenze della casa madre.



Da qui la necessità per Paratici di continuare a rinnovare l'organico dell'Under 23: per sostituire adeguatamente quei giocatori via via aggregati in pianta stabile (Frabotta ha già compiuto questo percorso l'estate scorsa, ad esempio) alla rosa di Pirlo o utilizzati eventualmente in compravendite di giocatori per la prima squadra (vedasi Portanova e Petrelli dati al Genoa per Rovella). Ben vengano anche per questo, quindi, gli acquisti low cost di Abdoulaye Dabo, Davide De Marino, Christopher Lungoyi (che arriverà a giugno) ed eventualmente Liberato Cacace, di cui si parla da giorni.



Ma chi sono questi "giovani in orbita prima squadra o possibili pedine di scambio"? Scoprili nella gallery