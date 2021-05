Il ritorno di Massimiliano Allegri alla Juventus ha i contorni di una storia d’amore, pronta a risbocciare in tutta la sua forza. È già tempo di pensare alla squadra, anzi, di riprogrammare qualche settaggio a suo piacimento. Come spiega La Gazzetta dello Sport, alcuni giocatori potrebbero subire un cambio di ruolo.



LE MODIFICHE - Chi potrebbe vedere il proprio posizionamento rivisitato è il tanto caro Juan Cuadrado, autentico dominatore della fascia destra. Qui si è dimostrato uno dei migliori del settore con 19 assist stagionali, finezza di piede che Allegri potrebbe sfruttare più al centro del campo, da mezzala. Strada che potrebbe imboccare anche Dejan Kulusevski, protagonista assoluta della finale di Coppa Italia. Chiesa potrebbe tornare a stabilmente a destra, mentre McKennie, duttile e predisposto al cambiamento, è uno di quei giocatori che piacciono al livornese. E Dybala? Ritroverebbe maggiore centralità nel progetto, anche se la sua posizione in campo dipenderà molto dalla presenza o meno di Cristiano Ronaldo.



5 CAMBI - L'Allegri bis è appena cominciato, con la Vecchia Signora pronta a vestire un abito in parte ancora da progettare. Sicuramente, Max porterà in dote una delle sue qualità più peculiari del suo repertorio, ricordata da Tuttosport: la lettura della gara. Uno dei migliori nel capire i momenti della partita, si sprecano infatti gli esempi di come Allegri sia stato capace di ribaltare un risultato attraverso i cambi in corsa. A proposito di sostituzioni: se prima dei due anni sabbatici cambiava le partite con 3 slot a disposizione, adesso ne avrà 5. Ancora più pane per i suoi denti.