Iltramite un comunicato ufficiale ha reso noto l'arrivo di Loris, collaboratore di Maurizio Sarri alla Juventus. Questo il comunicato:"Si tratta di Loris Beoni. Nella sua carriera da tecnico, vanta molte panchine in Serie D con Sansovino, Sambenedettese, Rieti, Caratese, poi collaboratore di Sarri alla Juventus e al Napoli. Loris ha grande motivazione per questa nuova avventura e la società ritiene che sia la persona giusta per la nostra Società.Oggi pomeriggio ha già parlato alla squadra e staff e diretto il suo primo allenamento".