La Juventus ha raccolto tutte le curiosità dopo la partita vinta ieri contro il Verona sul proprio sito ufficiale. Ecco tutti i "facts" della sfida:



"Tre, su tre. La Juventus ha trovato tre vittorie di fila contro il Verona nella massima serie per la prima volta dal gennaio 2000.



La Juventus non vinceva una partita in rimonta in Serie A dallo scorso aprile, quando trovò il successo contro la Fiorentina, allo Stadium, con lo stesso punteggio odierno.



Il Verona ha realizzato tre degli ultimi cinque gol da fuori area (i due più recenti dalla distanza con Veloso), tanti quanti nelle precedenti 32 reti gialloblù in Serie A.



L'ultimo giocatore prima di Veloso ad aver segnato da fuori area allo Stadium contro la Juventus in Serie A era stato Ciciretti (novembre 2017).



Cristiano Ronaldo ha trasformato sei dei sette rigori calciati in Serie A; il portoghese è andato a segno in due presenze di fila allo Stadium per la seconda volta nella massima serie.



Aaron Ramsey è il terzo giocatore gallese a trovare la rete in Serie A dopo Ian Rush e John Charles, alla sua prima conclusione nella massima serie italiana.



Miguel Veloso ha realizzato il suo secondo gol in questa Serie A, eguagliando già il suo miglior bottino di reti in un singolo campionato (due nel 2011/12).



Gianluigi Buffon ha disputo una partita di Serie A con la Juventus senza la fascia da capitano dal primo minuto per la prima volta da dicembre 2011 contro il Novara (con Alessandro Del Piero capitano). G1G1 ha collezionato la sua 902ª presenza in carriera con i club in tutte le competizioni, eguagliando così Paolo Maldini (657 Juventus, 220 Parma, 25 PSG). E ha disputato un match in Serie A dopo 490 giorni dalla sua ultima presenza nella competizione, proprio contro il Verona (2-1, maggio 2018).



Miralem Pjanic ha collezionato la sua 100ª vittoria con la maglia della Juventus in tutte le competizioni.



Tra il rigore calciato da Di Carmine e il gol di Veloso sono trascorsi soltanto 16 secondi.



Nessuna squadra ha colpito più legni del Verona in questo campionato (cinque, alla pari di Roma e Lazio)".