di BN

Poche ore al fischio d'inizio, meno di quattro, poi partirà la nuova Serie A. La stagione 2018/19 è andata in archivio e ora la Juve aprirà le porte della successiva, che vede il primo calcio d'inizio in quel di Parma. Un campionato che ha ancora tutto da svelare, comprese delusioni, sorprese e i migliori, ruolo per ruolo. Chi si guadagnerà il ruolo e il prestigio di top per l'annata in corso e chi un posto di rilievo anche nel cuore dei tifosi.



Noi, qui su ilBiancoNero.com, abbiamo giocato un po' prima dell'inizio, facendo le nostre scommesse sui migliori prospetti stagionali in bianconero. Ecco le nostre scelte, redattore per redattore nella nostra gallery. E ora, diteci la vostra opinione!