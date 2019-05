Your browser does not support iframes.

La Partita del Cuore è andata in scena ieri sera all'Allianz Stadium di Torino. La gara verrà trasmessa questa sera su Rai Uno, ma molti scatti della serata sono già arrivati, tra social dei protagonisti e tifosi presenti allo stadio. Vip e campioni, tutti insieme in campo per una buona causa, per fare beneficenza: c'era Cristiano Ronaldo, nella squadra di Elkann e Agnelli, di Nedved e Pirlo, contro Buffon e Chiellini. Poi? Poi tanti cantanti e attori, tra cui emergono anche tifosi bianconeri.



Ecco le migliori nella nostra gallery.