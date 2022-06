Cresce a dismisura l'entusiasmo di tutti i tifosi juventini, pronti ad accogliere i due nuovi colpi messi a segno dalla dirigenza della Continassa in questo avvio di mercato, con i nomi di Paul Pogba e di Angel Di Maria che hanno già iniziato a far sognare l'intero popolo bianconero. Per il francese non ci sono mai stati grossi dubbi, sempre osannato e acclamato dal tifo di fede bianconera che ora, dovrà imparare a celebrare anche il Fideo. Ma quello che più di chiunque altro sta facendo il countdown è sicuramente Dusan Vlahovic che, già scalpita e smania dalla voglia di scendere in campo al fianco dell'esterno argentino.



QUESTIONE DI FEELING - Nel corso della sua gloriosa carriera infatti, Di Maria ha giocato con e per i migliori calciatori del mondo, dando un contributo fondamentale in qualsiasi club abbia militato. Da CR7 a Benzema, fino ai 'parigini' Messi, Neymar e Mbappè, tantissime sono state le stelle che hanno avuto la fortuna di essere 'assistite' dal Fideo. Ecco una carrellata di nomi nella Gallery di seguito.