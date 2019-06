Your browser does not support iframes.

La stagione della Juventus si è conclusa con la vittoria dell'ottavo scudetto consecutivo, ma i grandi protagonisti di casa bianconera tornano già nei prossimi giorni in campo per i rispettivi impegni con le Nazionali. Si parte domani con la semifinale di Nations League che vede impegnati Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo con la maglia del Portogallo, contro la Svizzera. Ma non sono i soli.



TRA ITALIA E COPA AMERICA - Al solito, non mancano tanti convocati bianconeri nelle scelte di Roberto Mancini per gli impegni dell'Italia nelle qualificazioni ai prossimi Europei del 2020, con anche un derby in programma contro la Bosnia di Miralem Pjanic. Da non dimenticare, infine, la partenza della Copa America a partire dal prossimo 14 giugno, che vede impegnati tanti dei sudamericani della Juventus con le rispettive Nazionali.



Prendete il calendario: l'agenda degli impegni dei bianconeri in Nazionale nella nostra gallery dedicata.