La Juventus ha concluso al meglio il ciclo di partite ravvicinate tra campionato e Champions League, vincendo il derby d'Italia per 2-1 contro l'Inter di Antonio Conte. Ora Maurizio Sarri tornerà in campo nel pomeriggio di giovedì al Training Center della Continassa con il gruppo ridotto all'osso, visto e considerato che saranno ben 14 i bianconeri a partire con le rispettive Nazionali per gli impegni tra qualificazioni per gli Europei e le amichevoli.



CHI PARTE - Tra le novità in questo senso c'è Aaron Ramsey, che torna in Nazionale dopo quasi un anno d'assenza con il suo Galles. Poi, tante conferme, da Cristiano Ronaldo con il Portogallo a Matthijs de Ligt con l'Olanda. Con la Nazionale azzurra, complice il lungo stop di Giorgio Chiellini ci saranno soltanto Leonardo Bonucci, con tanto di fascia di capitano, e Federico Bernardeschi. Tutti gli impegni della Juventus in Nazionale e il calendario delle partite nella nostra gallery dedicata.