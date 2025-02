Da cosa dipende la permanenza alla Juventus di Kolo Muani

AFP via Getty Images

La differenza di campionati



Il futuro di Kolo Muani: la Juventus punta a un altro prestito?

Randalha commentato ai microfoni di Sky Sport il suo impatto alla Juventus, rivelando grande entusiasmo per l'accoglienza ricevuta e la sua rapida integrazione nel mondo bianconero. L'attaccante francese, arrivato in prestito dal Paris Saint-Germain, ha anche risposto agli elogi pubblici del direttore sportivo Cristiano Giuntoli."Le parole di Giuntoli mi fanno molto piacere, vogliono dire che ho fatto una buona impressione. Sono molto contento di aver riportato il sorriso, questo non solo mi rende felice ma mi spinge a lavorare ancora di più. Futuro? Il mio futuro per il momento non mi preoccupa, mi godo soltanto il momento e spero di fare ancora di più. Sta andando tutto più che bene, sono contentissimo di essere qui. Sono stato accolto molto bene, come in una grande famiglia. Ho parlato con l'allenatore, con i capitani, mi trovo bene con tutti i miei nuovi compagni".L’ex Eintracht Francoforte ha poi parlato delle differenze tra la Serie A e la Ligue 1: "Francamente mi sento molto bene, si lavora molto e molto bene. È un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più, il calcio è molto tattico. Ho fatto un ottimo debutto, i miei compagni mi hanno aiutato molto. Mi hanno dato i palloni giusti e io ho saputo sfruttarli. Ripeto, sono molto contento".Se il rendimento dell’attaccante francese continuerà su questi livelli, il club bianconero potrebbe muoversi già nei prossimi mesi per, magari con un’opzione di riscatto più sostenibile. L’intenzione della Juventus, infatti, sarebbe quella di evitare un investimento immediato troppo oneroso, cercando un accordo simile a quello trovato con la formula iniziale.Molto dipenderà anche dalle esigenze del PSG, che ha investito 95 milioni di euro per acquistarlo dall'Eintracht e difficilmente accetterà di svalutare il giocatore.In ogni caso, la sua permanenza a Torino dipenderà anche dai piani tecnici del PSG e dalla situazione finanziaria della Juventus, che dovrà fare attente valutazioni prima di un investimento definitivo. Nel frattempo, Kolo Muani pensa solo al campo, con l'obiettivo di convincere tutti che il suo futuro sia in bianconero.