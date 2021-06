Al volo, in acrobazia, di destro, di sinistro e di testa



Che belli i della Juventus #Under23! #ForzaJuve pic.twitter.com/0CPISdgGhK — JuventusFC (@juventusfc) June 24, 2021

La Juventus Under 23 in questa stagione ha avuto qualche difficoltà fisiologica dovuta alla giovane età e al continuo ricambio in organico, ed è stata eliminata al secondo turno playoff di Serie C, ma ha messo in mostra durante tutta la stagione un alto tasso di talento.