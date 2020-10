A volte sono chiamati a prendere posizione. A dare un taglio netto rispetto al passato, oppure proteggere il proprio club dalle offensive altrui, contrattaccando a loro volta. Tengono sempre alta la bandiera societaria, facendone risplendere storia e colori. Sono tante le pieghe all’interno della figura del presidente di una società, soprattutto poi se si tratta di una posizione come quella ricoperta da Andrea Agnelli, discendente di una dinastia propria del territorio.



LE STOCCATE - Oltre a perseguire obiettivi e missioni societaria, gestendone direttamente la crescita sportiva ed economica, il numero uno bianconero ha espanso i confini a livello internazionale, divenendo capo dell’Eca, l’Associazione dei club europei. Il tutto senza trascendere dalla sua figura di juventinità, perché il presidente deve anche unificare e compattare i tifosi. E spesso servono prese di posizione, stoccate ad ex allenatori e membri del governo per guadagnare riconoscibilità interna. In questo, Agnelli non ha mai fatto mancare il suo apporto.



