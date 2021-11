Questa è solo la seconda volta in tutta la storia della Serie A in cui la Juventus affronta l’Atalanta con almeno tre punti in meno in classifica rispetto ai bergamaschi prima dell’incontro: in precedenza nell’ottobre 2015 (-5), i bianconeri hanno trovato il successo per 2-0 (reti di Dybala Mandzukic).Federicoha trovato il gol in tre delle quattro gare casalinghe di Serie A contro l’Atalanta, incluse le ultime due in ordine di tempo: tutti e tre i suoi gol alla formazione bergamasca sono arrivati da fuori area, con il piede destro e nel corso del primo tempo.La prima rete di Álvaroin Serie A è arrivata nel settembre 2014 proprio contro l'Atalanta.Dejanha disputato le sue prime tre partite di Serie A nella stagione 2018/19 con la maglia dell'Atalanta. Da avversario, lo svedese è stato coinvolto in tre reti nelle ultime tre sfide contro i bergamaschi in tutte le competizioni (gol con il Parma nel luglio 2020, rete e assist lo scorso maggio in finale di Coppa Italia).Da Juventus.com