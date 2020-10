Sono 7 i giocatori della Juventus impegnati stasera con le rispettive nazionali in Nations League. La Juventus su Twitter ha fatto gli auguri, anche nella loro lingua, a tutti loro. Adrien Rabiot con la Francia affronterà la trasferta in Croazia. Dejan Kulusevski con la Svezia farà visita a a un Portogallo privo di Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19. Merih Demiral e la Turchia riceveranno la visita della Serbia. E Wojciech Szczesny difenderà i pali della Polonia contro la Bosnia. Ultimi ma certo non meno importati: Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Federico Chiesa difenderanno i colori dell'Italia a Bergamo contro l'Olanda.