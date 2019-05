di Federico Mariani

La Serie A si prepara a vivere gli ultimi 90 minuti della stagione. Sarà un’ora e mezza di gioco particolarmente intensa per le formazioni in lotta per gli ultimi posti validi per l’accesso alla prossima Champions League o per raggiungere la salvezza. Ma anche la Juventus seguirà con attenzione gli sviluppi dei match della trentottesima giornata. Infatti, alcuni risultati, con conseguenti piazzamenti finali, potrebbero influenzare il mercato bianconero.



QUI MILAN – Tra gli osservati speciali c’è il Milan di Gennaro Gattuso. I rossoneri devono vincere e sperare nel passo falso di almeno una tra Atalanta ed Inter o pareggiare e sperare che i bergamaschi perdano. In caso di mancata qualificazione Champions, il club milanese sarebbe costretto ad un sacrificio importante. E la Juve continua a guardare con interesse ad Alessio Romagnoli. La sua cessione, però, dipenderà esclusivamente dal risultato di domani contro la Spal.



QUI INTER – Sguardo rivolto anche in casa nerazzurra. L’Inter di Luciano Spalletti deve vincere per evitare di essere superato dal Milan e teme un arrivo a pari punti per il quarto posto con l’Atalanta nei confronti della quale ha gli scontri diretti sfavorevoli. La sfida contro l’Empoli, salvo sorprese, sarà l’ultima gara con la maglia nerazzurra per Mauro Icardi. La Juventus è in pole position per l’attaccante argentino ed è pronta a sferrare l’assalto decisivo.



QUI ROMA – I giallorossi hanno pochissime chance di approdare in Champions. L’attenzione degli spettatori dell’Olimpico sarà tutta rivolta su Daniele De Rossi, giunto all’ultima partita con la sua squadra del cuore. La Juve, invece, segue con interesse Nicolò Zaniolo e Kostas Manolas. Entrambi possono finire dentro la maxi-rivoluzione capitolina che avverrà in estate. Il principale candidato a salutare la Roma è Manolas, anche a causa di una clausola rescissoria tutto sommato abbordabile (36 milioni). Più complessa la trattativa per Zaniolo, che i giallorossi proveranno a trattenere per un’altra stagione.



QUI FIORENTINA – Saranno 90 minuti di paura per la Fiorentina. Una sconfitta contro il Genoa potrebbe significare la retrocessione. Uno scenario che potrebbe innescare moltissime partenze estive. Su tutti spicca Federico Chiesa: l’attaccante viola è già stato contattato dalla Juve ed ha ricambiato il gradimento. La trattativa sembra già impostata. Un’eventuale disastro sportivo agevolerebbe ulteriormente l’addio alla Fiorentina. Ai bianconeri non resta che attendere l’ultima fatidica giornata.