La Juventus si appresta a ripartire dalla formazione di base del 3-5-2, che si adatta perfettamente all'abilità di, il centrale difensivo chiave del team. Lui esono considerati intoccabili, mentreè un forte candidato per indossare la terza maglia, concome valide alternative. Questo sistema di gioco consente di sfruttare la velocità e le incursioni dei nuovi acquisti Weah e Kostic, con Cambiaso e Iling pronti a subentrare.In attacco, la coppia titolare sarebbe, ma al momento Vlahovic è infortunato e non giocherà contro il Milan. Anche Milik non è al massimo della forma a causa di un infortunio al polpaccio, ma ci si aspetta che sia disponibile per l'amichevole contro i rossoneri. Entrambi i giocatori si trovano a proprio agio sia con un altro attaccante vicino a loro sia in mezzo a due esterni, quindi è probabile che nel tridente solo uno dei due sia titolare.L'allenatore Allegri sta anche esplorando l'opzione di passare al 3-4-3, un modulo che offre una difesa solida a tre ma permette anche di sfruttare le qualità dinel tridente. Nel recente allenamento, Chiesa si è dimostrato in buona forma, creando opportunità e segnando da esterno.Un'altra alternativa è la difesa a quattro, che prevede sia il tridente che la variante con due punte e un trequartista. Attualmente, Miretti può giocare in questa posizione, ma la Juventus sta anche cercando il danesedell'Eintracht come possibile rinforzo. Tuttavia, prima di fare nuovi acquisti, il club dovrà concentrarsi sulla vendita di alcuni giocatori. Nel frattempo, Allegri farà del suo meglio con il gruppo di giocatori a sua disposizione. Le idee sono molte, ora è il momento di metterle in pratica.