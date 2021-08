Adesso sì, che sono davvero tutti. Allegri riabbraccia la Juve, la sua Juve. Nella giornata di oggi stanno rientrando alla Continassa anche gli ultimi nazionali reduci da Europeo e Coppa America. Chiellini ( QUI il racconto della sua giornata con l'incontro in sede) e non solo. I giocatori arrivano oggi allo Juventus Training Center per i primi test atletici, si fermeranno a pranzo e per domani sono previste le visite al JMedical.- L'ultimo ad arrivare è il colombiano Juan Cuadrado.- Ecco anche Federico Bernardeschi alla Continassa.- E' il momento dell'arrivo di Bonucci e Perin, insieme; e dietro di loro il brasiliano Danilo.- L'arrivo di Alex Sandro al JTC- Ecco anche Federico Chiesa- ...e arriva alla Continassa.- Giorgio Chiellini lascia la sede della Juventus...