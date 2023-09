Federicoci porta indietro nel tempo, trasportandoci nell'era più vintage della sua carriera. È diventato un attaccante centrale che affronta la porta con determinazione, rivelando un lato più prolifico del suo gioco. Questo richiama alla mente suo padre Enrico, un grande protagonista delle classifiche dei marcatori tra la fine degli anni Novanta e l'inizio del Duemila. L'eredità tecnica passata di padre in figlio sta diventando sempre più evidente, come se Federico stesse esplorando di giorno in giorno i segreti nascosti nell'armadio di casa di suo padre. Lo racconta Gazzetta.Non si tratta più solo di postura e movimenti corporei, ma anche del suo modo quasi unico di inarcarsi al momento del tiro, che è diventato un autentico marchio di famiglia. Questo nuovo Chiesa, ora con la maglia della Juventus, ricorda sempre di più l'ex cannoniere di squadre come la Sampdoria, il Parma e la Fiorentina. È una questione di stile di gioco, ruolo in campo e, naturalmente, di capacità realizzative.