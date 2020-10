Da Chiesa a… Caceres. Perché se i tifosi della Fiorentina hanno scatenato una bufera per il passaggio di Federico alla Juventus e prima ancora per la scelta di fargli indossare la fascia di capitano, oggi, nella vittoria contro l’Udinese, era legata attorno al braccio di Martin Caceres. Qualcosa di particolare? Sì, perché nonostante questo sia il suo secondo anno a Firenze, il difensore uruguaiano è ha vestito in tre esperienze diverse la maglia della Juve, per un totale di 119 presenze. Ovvero la squadra in cui ha giocato di più in carriera. Ieri fischi e insulti a Chiesa, ma con Caceres nessuno fiata...