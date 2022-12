. Gli ex Juve (e anche i non ex) sono stati sentiti negli scorsi mesi dagli inquirenti e in questi giorni le loro dichiarazioni stanno riempiendo i quotidiani. Oggi, la Gazzetta, fa il punto della situazione, dando nuovi dettagli su alcuni protagonisti e sulle reazioni alla "proposta riportata da Chiellini alla squadra" sulle 4 mensilità del periodo Covid.Come si legge sulla Rosea: "I compagni, infatti, vengono avvisati dei dettagli in primo luogo da Giorgio Chiellini, capitano di allora, in un lungo messaggio nella chat di squadra su whatsappcon tanto di invito a "non parlare nelle interviste di questo accordo" perché nel comunicato sarebbe stato poi scritto che rinunciano a quattro stipendi "per questioni legate alla Borsa". Eppure, lo stesso Chiellini in procura nega che sia stata la società a chiedergli di intimare ai compagni di non dire nulla alla stampa". E ancora, secondo quanto sostiene Demiral, "gli interlocutori - della vicenda per il gruppo squadra - erano Chiellini, Bonucci e Cristiano Ronaldo".Infine, chiosa il quotidiano, "a, che non si sa se continua a giocare a calcio nelle stagioni a venire, viene proposta un’offerta particolare: un incarico da ambassador in cui inserire anche il corrispettivo delle due buste paga a cui rinuncia nell’aprile-maggio 2021. "Un contratto che andrà a partire da quando smetterò per tre anni. Le due mensilità sono state caricate lì e quindi ancora devo percepirle". Così come, da quanto rivela il padre agli inquirenti: la prima rata a dicembre 2021 non viene pagata".