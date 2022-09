"Sto facendo i primi cambi di direzione, penso che all’inizio di settembre sarò pronto", aveva raccontato Chiesa a inizio giugno, ma da lì in poi qualche intoppo c'è stato.ma l'attesa è maggiore: come spiega la Gazzetta, "intorno alla metà di agosto, nel momento in cui Chiesa ha iniziato a spingere di più perché si sentiva vicino al rientro, il ginocchio si è gonfiato e lui è stato costretto a fermarsi. Non è stato facile per il giocatore digerire questo intoppo, soprattutto nel momento in cui vedeva la meta sempre più vicina. Però con pazienza e spirito di sacrificio ha atteso che l’infiammazione passasse per poi rimettersi a lavorare".