di Nicola Balice

Giorgio Chiellini si è fermato ancora una volta. Niente di grave, si spera. Per la Nazionale sicuramente. E anche per la Juve. Non tanto per i tempi di recupero, quanto per i ragionamenti su oggi e domani riguardo la gestione del capitano bianconero. Che in ogni caso rinnoverà, l'intenzione sua e di Max Allegri è chiara, almeno un altro giro di giostra sembra garantito per il capitano bianconero, a patto che possa essere sì gestito con cautela ma anche considerato un giocatore vero, titolare sicuro quando conta. Ma la fragilità e l'usura sono un fatto, elemento che si riflette sul mercato: insieme ai tre titolari, anche in caso di cessione di Merih Demiral, servirà un altro giocatore di sicuro affidamento e possibilmente di prospettiva. Si valuta quindi Nikola Milenkovic per esempio, ma non solo.



