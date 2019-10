Da Cuadrado a Bernardeschi, passando per i più canonici Ronaldo, Higuain e Dybala. La Juve ha portato in gol già 10 giocatori, e nessuno come i bianconeri l'ha fatto in Italia. Tra Champions e campionato, qualche lieta sorpresa è arrivata: a partire da Danilo, andato immediatamente in rete contro il Napoli, alla prima in A e all'Allianz Stadium. E poi: ricordate il destro da fuori - deviato - al debutto di Ramsey? Chi ben comincia, è già a metà dell'opera, e cioè 1-0 per la Juventus. C'è anche Matuidi, nella lista: il gol contro l'Atletico è stato fondamentale. Poi Chiellini, che pure in un'annata complicata non dimentica mai di timbrare il cartellino. Infine, ecco Pjanic: la sua è una stagione incredibile. Così come il gol portato a casa contro la Spal.