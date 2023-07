Prima amichevole, primo test e prima vittoria. Nell'amichevole di questa notte - fischio d'inizio alle 4.30 di venerdì 28 luglio - la Juve ha battuto il Milan ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Lo ha fatto di fronte ad oltre 18 mila tifosi, ma in quel di Carson, Los Angeles, e in particolare al Dignity Health Sports Park c'era anche qualche volto speciale, tra stelle del passato (recente) ed ex bianconeri. Di chi si tratta?Tutti i video dallo stadio e prepartita nella nostra gallery