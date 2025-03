Da chi riparte la Juventus: le tre certezze per le ultime 12 di campionato

AFP or licensors

In tante occasioni si è parlato di svolta per lasoprattutto in chiave positiva. Lo poteva essere la partita vinta contro ila dicembre, ci si augurava che lo fossea gennaio e per ultimo il derby d'Italia vinto contromeno di due settimane fa. Sono sempre state illusioni però perché dopo, la squadra di Thiago Motta si è subito rifermata. La Juventus è stata continua nella sua discontinuità, molto coerente per tutti questi mesi nell'incoerenza.Fa parte del calcio italiano in generale certo, ma la stagione dei bianconeri ha fatto di tutto perché ci fossero questi sbalzi d'umore.

Le certezze da cui riparte la Juventus

La coppia Locatelli-Thuram

McKennie e Weah confermati

Kolo Muani senza più dubbi

La sensazione, che questa volta è anche riduttivo definire così, è però chPer i modi in cui è arrivata e perché sette giorni prima c'era stata l'eliminazione in Champions. Mai la Juventus era stata fischiata così, mai Thiago Motta si era espresso con quelle parole e non c'era neanche mai andato vicino. Insomma, da adesso si tira inevitabilmente una linea. Lo deve fare l'allenatore, lo deve fare la squadra. Saranno necessari alcuni cambiamenti e parlando di campo, sono tre le certezze che rimangono.La prima è una "certezza" che doveva essere tale già da tempo ma che così non è stato.quella che fin da inizio stagione aveva convinto di più. E poi? E' successo che Thiago Motta ha lasciato in disparte il francese, preferendoli Koopmeiners e in alcune circostanze anche Douglas Luiz nell'ultimo periodo.che rimane comunque una delle sicurezze di questa stagione, nonostante qualche passaggio a vuoto. La coppia Thuram-Locatelli non è priva di difetti, non è la più forte del campionato. Ma è la migliore che Thiago Motta ha. E adesso, anche il tecnico dovrà "arrendersi" ai fatti.C'è un'altra coppia poi, che non è tale per la posizione in campo che li accomuna ma per la nazionalità.. I due statunitensi, oltre al paese di nascita, hanno in comune anche per certi aspetti il percorso in stagione. Non erano certo in prima linea, McKennie per ragioni sia tecniche che contrattuali, Weah per questioni puramente di campo. Eppure si sono ritrovati ad essere titolari indiscussi, in ruoli tra l'altro dove in pochi si potevano aspettare. L'ex Lille da terzino destro, McKennie sulla trequarti. Corsa, energia e goal, la Juve continuerà ad avere bisogno di loro.La terza certezza da cui ripartirà Thiago Motta èIl francese dopo un impatto devastante (5 goal nelle prime tre partite), si è fermato a livello realizzativo. Con l'Empoli però non è stato certo tra i peggiori, pur partendo da esterno e tra le altre cose ha segnato il rigore, calciandolo perfettamente. E quindi? Quindi adesso, con solo una competizione e una Vlahovic nuovamente al centro delle critiche, non ci sono più dubbi. Kolo Muani sarà il centravanti della Juventus da qui al termine della stagione. E a questo punto, anche solo il ballottaggio con Dusan, sembra un'utopia.