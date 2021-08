La prima è la giornata più attesa. Da quando esce il calendario del campionato si contano i giorni e – generalmente – le aspettative non vengono tradite. Sono tante le vicende legate all'inizio del torneo, a partire da quella dell'ultima edizione della Serie A che ha visto Dejan Kulusevski fare il suo debutto bianconero e andare in gol dopo appena 13 minuti di Juventus-Sampdoria.LO SPECIALISTALo specialista della prima giornata è Roberto Bettega. Nessuno come lui, nella storia della Juventus, ha collezionato gol nei primi 90 minuti. Sono ben 13 le realizzazioni e non deve stupire visto che la serie è cominciata subito, dal suo esordio in Serie A in Catania-Juventus nel 1970. Nella foto c'è il colpo di testa vincente che nel 1982 ha inaugurato Juventus-Cesena al primo minuto, una gara tennistica, conclusasi sul 6-1. Alle sue spalle, con 9 reti nei turni inaugurali, si piazza David Trezeguet, un altro che non perdeva tempo a far sapere che bomber fosse.IL CONTRARIO DELLA ZONA CESARINIMolto prima di Roberto Bettega, anche un altro giocatore è riuscito a sbloccare la prima partita di campionato al primo minuto. Ed è curioso che quanto successo nel 1931, in un Juventus-Pro Patria terminato 4-1, abbia visto come protagonista l'uomo che ha il dato il nome ai gol decisivi nel finale di gara: Renato Cesarini. Qui lo vediamo molti anni dopo, in compagnia di Umberto Agnelli.LA SERIE DI ALEXIl primo appuntamento non può che funzionare da stimolo per i grandi campioni. Il giocatore che più ha fatto registrare la striscia di gol consecutivi nel giorno del debutto è Alessandro Del Piero. Dal 2000 al 2004 ha colpito in sequenza Napoli, Venezia, Atalanta (nella foto) ed Empoli per un totale di 7 gol in 4 match!SETTE RETI PER INIZIARELa foto traduce benissimo la voglia di gol della Juventus che inizia il campionato 1983-84. Protagonista è Paolo Rossi, che si avventa sul pallone fino a entrare in porta. L'avversario è l'Ascoli ed è questa la partita con il maggiore divario fatto registrare a inizio torneo da parte della Signora, impietosa nel mettere 7 palloni alle spalle del portiere Corti. A testimoniare che non è un caso, tre giorni dopo produrrà un identico risultato in Coppa delle Coppe contro i polacchi del Lechia Danzica.LE DUE VITTORIE DI UDINEUdinese-Juventus di domenica 22 agosto 2021 sarà la terza occasione nella quale la Signora debutterà in Friuli. Positivi i due precedenti. Nel 1960-61, un gol di Umberto Colombo basta per conquistare l'intera posta. Nel 1986-87, sono due le reti di differenza, una per tempo: apre Sergio Brio (nella foto), chiude Lionello Manfredonia.