Corsi e ricorsi storici.. Trama fitta soprattutto per le operazioni di mercato: ce ne sono state tantissime tra le parti, al netto di una rivalità che sembra tutte le volte complicare i piani. Quasi sempre, dalla parte Viola si è arrivati a quella bianconera.Da Baggio a Chiesa, passando per tanti altri e per la nuova trattativa - ancora da mettere in piedi - per Dusan Vlahovic. Come andrà a finire? La Juve spera esattamente com'è andato a finire tutto il resto. Cioè bene, almeno per i colori bianconeri.